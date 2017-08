Terremoto de magnitude 5 em Okinawa

De acordo com informação da AMJ-Agência de Meteorologia do Japão foi registrado um terremoto de magnitude 5, às 14h49, desta terça-feira (8). O epicentro foi no mar, próximo à Kumejima-cho, com profundidade de 20 metros.

Tremor de intensidade 3 foi sentido em dois locais: Kumejima-cho e Tonaki.

Já nas cidades de Naha, Itoman, Okinawa, Tomigusuku, Nanjo, Onna, Nakagusuku, Nishihara e Yonabaru, nos vilarejos de Tokashiki-son, Zamami-son, Aguni e Yaese-cho o tremor foi de intensidade 2.

A AMJ informa que não há risco de tsunami, em decorrência desse terremoto.

Fonte: AMJ Imagem: Tenki