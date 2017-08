Terremoto de M4.5 atinge Ibaraki, Tochigi e outras regiões

Segundo a NHK News, um terremoto atingiu a província de Ibaraki. O terremoto ocorreu às 13h45 desta quinta-feira (3).

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA), o sul de Ibaraki foi o epicentro do terremoto. Segundo as autoridades, a profundidade do terremoto equivale a 50km e sua magnitude é de 4.5M. A intensidade sísmica varia entre Shindo 1 e 3 dentre as regiões menos e mais afetadas, respectivamente.

Segundo a JMA, o terremoto atingiu inúmeros municípios das províncias de Ibaraki, Gunma, Tochigi, Saitama, Chiba, Fukushima, Tóquio, Kanagawa, Yamanashi, Nagano e Shizuoka.

Não há perigo de maremotos (tsunami) por causa do terremoto.

Fonte: NHK News e JMA