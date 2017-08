Supercélula foi a causa dos raios que provocaram incêndios e apagões

O fenômeno conhecido como supercélula foi registrado pelas câmeras da FNN, por volta das 17h30, de terça-feira (22), em Kiyosu (Aichi). A supercélula se formou logo atrás da rodovia 302 e da via expressa que passa por cima, cortando a cidade. Ela é uma tempestade caracterizada pela presença do mesociclone ou corrente de ar ascendente girando no interior da nuvem.

Logo em seguida, uma chuva torrencial, acompanhada de milhares de raios, cobriu a região Mikawa e parte da cidade de Nagoia (Aichi) no entardecer de terça-feira. Uma empresa especializada em raios – Franklin Japan – registrou 6,9 mil ocorrências somente na província de Aichi.

Supercélula e os raios que causaram incêndios e apagões

Por conta dos raios, 3 locais sofreram incêndio só na cidade de Ichinomiya. Uma indústria de tecelagem, de 270 metros quadrados, foi consumida pelas chamas, em Komyoji na cidade de Ichinomiya (Aichi). A casa vizinha foi parcialmente atingida e mais um depósito em outro local, Akami, sofreu incêndio. Em Nagoia, um apartamento do nono andar, de um edifício de 10 andares, situado em Showa-ku, também foi atingido pelo raio e sofreu incêndio. Todas as ocorrências de incêndio foram registradas entre 17h55 e 18h30. Segundo a imprensa local, não houve relato de vítimas com lesão.

Além disso, foram registrados fios elétricos queimando na cidade. Em Ichinomiya, Inazawa, Konan e Iwakura, pelo menos 6,5 mil pontos amargaram um apagão no começo da noite, temporariamente.

A ocorrência de raios foi em ampla área no Japão, na costa de Hokuriku, Tohoku, Chubu e Kansai. Em Osaka, segundo a companhia de energia elétrica Kansai, a região sul da província, na cidade de Suita, cerca de 20 mil pontos tiveram apagão por volta das 18h30.

Prejuízo bilionário na lavoura

De acordo com o Ministério da Agricultura, Silvicultura e Piscicultura, os danos das culturas agrícolas devido a fortes chuvas serão de cerca de 93,2 bilhões de ienes, superando a média durante esse período.

Fontes: CBC, FNN, NHK e ANN Fotos: FNN e NHK