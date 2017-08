Dois terremotos de intensidade 4 em Kanto

Às 2h02 ocorreu um abalo sísmico, de magnitude 5,5, em ampla área da região Kanto e Fukushima. O epicentro foi no norte da província de Ibaraki, com profundidade de 10Km, segundo a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão.

O terremoto, com intensidade 4, atingiu as cidades de Shirakawa (Fukushima), Utsunomiya (Tochigi), Mito (Ibaraki), Shibukawa (Gunma), Miyashiro-cho (Saitama) e Noda (Chiba).

Em outras localidades das províncias de Fukushima, Gunma, Saitama, Miyagi e Tóquio, tiveram tremor de intensidade 3.

De acordo com a TEPCO, empresa de energia de Tóquio, as usinas nucleares Daiichi e Daini não foram afetadas com o terremoto. Igualmente, não foi afetada a usina nuclear de Tokai Daini, na província de Ibaraki.

Segundo tremor de intensidade 4

Às 7h16 ocorreu outro tremor de magnitude 4,6, com epicentro no sul da província de Ibaraki e profundidade de 50Km.

As cidade de Kasama (Ibaraki), Tochigi (província homônima), Kasukabe (Saitama) e Noda (Chiba) sentiram tremor de intensidade 4.

Nas demais cidades das províncias de Chiba, Saitama, Tochigi e Ibaraki foram registrados tremor de intensidade 3.

Na ocasião, a AMJ informou que não havia perigo de tsunami em decorrência dos 2 terremotos.

Fontes: AMJ e NHK Imagem: AMJ