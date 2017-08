Danos em Aichi, Gifu e Mie causados pelo tufão n.º 5

Com a aproximação do tufão n.º 5, na tarde de segunda-feira (7) na região Tokai, foram inúmeros os danos causados. Conforme os boletins da AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, ele trouxe rajadas de ventos fortes e chuvas intensas. Na cidade de Ogaki (Gifu), foi emitida diretiva de evacuação para os residentes de Kamiishizu. Nas demais cidades próximas como Yoro-cho, Ikeda-cho e Kaizu, residentes próximos aos rios foram para os abrigos.

Tufão n.º 5: acidentes e danos

Em Yokkaichi (Mie), uma arcada da galeria comercial caiu e foi arrastada por cerca de 5 metros. Segundo o jornal da CBC TV a queda foi por causa das fortes rajadas de vento. Apesar do acidente, ninguém se feriu.

Segundo a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, a velocidade do vento em Yokkaichi, por volta das 18h30 de segunda-feira, era de 20,9 metros.

De acordo com informações da CBC, em Matsuzaka (Mie) também foi registrada a ocorrência de tornado. Ele fez um toalete temporário voar, além de destelhar 34 edificações da cidade.

Em outro local, na cidade de Toyohashi (Aichi), por volta das 16h20, a rede social Twitter tinha imagens de tornado, postadas pelos usuários.

Toyohashi sofreu com as rajadas de vento forte. Segundo informações dos telespectadores, um caminhão capotou por conta disso, uma loja de conveniência teve o vidro quebrado e cerca de 30 casas foram destelhadas, segundo levantamentos do Corpo de Bombeiros. De acordo com os levantamentos da CBC, 3 crianças de 6 anos ficaram feridas na cidade. No Twitter, as pessoas de Toyohashi apontam que a causa do capotamento do caminhão, mais vidro quebrado da loja de conveniência, foi o tornado.

Nas 3 províncias da região Tokai – Aichi, Gifu e Mie – o levantamento da CBC indica que foram 11 pessoas no total, feridas em consequência do forte tufão. Foram 5 em Mie, 4 em Aichi e 2 em Gifu, segundo a NHK.

Em todo o Japão, o tufão n.º 5 foi a causa de 2 mortes e 47 feridos, de acordo com a NHK.

Fontes: CBC, Chunichi e NHK Fotos: CBC e Chunichi