Consequências do tufão n.º 5 nesta terça-feira

Ocorreu um deslizamento na cidade de Otsuki (Yamanashi), na via expressa Chuo. Por conta do excesso de chuva, o deslizamento atingiu a via expressa na altura do túnel Iwadono. A pista sentido Tóquio a Yamanashi está interrompida e, segundo informações da Nexco, ainda não há perspectiva de recuperação. Um trecho de cerca de 4Km, a partir do entroncamento de Otsuki está com tráfego interrompido.

O shinkansen, segundo o jornal Sankei, continua operando. Porém, a linha Chuo da JR-Japan Railways, de Takao (Tóquio) a Kofu (Yamanashi), está operando com suspensão de alguns horários.

As companhias aéreas também suspenderam voos com destino aos aeroportos da região Hokuriku, por conta do vento e da chuva.

Em Takayama-mura (Gunma), uma árvore caiu sobre uma casa, danificando o telhado.

A população da cidade de Nagahama se esforça para retirar a lama que restou depois da inundação. O rio transbordou por conta do volume de chuva e a inundação cobriu os campos de arroz, além de se estender para as residências.

Autoridades pedem atenção da população

Segunda a NHK, as autoridades municipais pedem atenção da população para seguir as orientações de evacuação, especialmente, para os residentes próximos aos rios e encostas. Essa medida é para evitar danos humanos no caso de enchente, inundação ou deslizamento. Também pede para as pessoas não se aproximarem dos campos de arroz que estão inundados, pelo risco de perder a vida.

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão alerta para os riscos de rajadas de ventos fortes e tornados, além de raios e ondas altas na região costeira.

Abe se manifesta em relação ao tufão

Na reunião do Partido Liberal Democrático, na manhã desta terça-feira, o primeiro-ministro Shinzo Abe disse “há preocupação do alastramento dos danos provocados pelo tufão n.º 5. Vamos continuar em vigilância. Tendo isso em mente, tomaremos todas as medidas possíveis para assegurar resposta à crise”, enfatizou.

Assista às imagens aéreas e veja como ficou a cidade de Nagahama (Shiga).

Fontes: AMJ, NHK, TBS e Sankei Fotos: Sankei e TBS