Chuvas intensas em Gifu causam danos e geram alerta

As rajadas de chuvas que atingiram diversas cidades de Gifu chegaram ao marco de 120mm/h na capital, em Motosu e Yamagata, na madrugada desta sexta-feira (18). Na cidade de Yamagata, um rio transbordou e inundou área agrícola, segundo a CBC TV.

O boletim meteorológico alerta para as chuvas de até 50mm, acompanhadas de raios, até o começo da tarde.

Com essas chuvas intensas, há risco de deslizamentos, inundações por transbordamento dos rios e enchentes em várias cidades. As autoridades locais pedem à população para prestarem atenção nos informes.

Chuvas interrompem tráfego

A via expressa Tokai Hokuriku está com o tráfego interrompido por causa da chuva. O trecho é entre os ICs de Mino e Myosei (11h00), em ambas as pistas. Outro trecho interrompido é entre ICs de Kani Mitarai e Toki Minami Tajimi. Às 13h26, o tráfego voltou ao normal, segundo informação da CBC TV.

A JR-Japan Railways informou que está com a operação da linha que atende Gifu, em observação. O trecho é entre as estações de Kozoji (Aichi) a Nakatsugawa (Gifu).

Chuvas e avisos para evacuação

As cidades de Mino e Shirakawa-cho emitiram aviso para a população local se preparar para a evacuação por causa das chuvas. O alvo das 2 cidades são 1.422 famílias, ou 3.731 pessoas.

Por causa do risco de deslizamento, há aviso para os residentes se preparem para a evacuação:

Toda área de Kawabe-cho

Ajiro, na cidade de Gifu

Parte da cidade de Motosu

Parte da cidade de Gujo

Parte da cidade de Mizunami

Parte de Hichiso-cho

Fontes: NHK e CBC Foto: CBC