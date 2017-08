Alerta de tornado em vasta área

A Agência de Meteorologia do Japão anunciou em seu site informação sobre a possibilidade de tromba d’água em diversas províncias. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (7), por volta das 11h30. Isso porque as várias condições climatológicas estão favoráveis, como nuvens de trovão, downburst (vento de grande intensidade que sopra de forma radial) e rajadas de vento.

Além disso, há possibilidade de chuva de granizo, relâmpagos e súbitas chuvas pesadas.

Por isso, a recomendação da AMJ é ficar atento às condições climáticas. Essa previsão pode ser cancelada a qualquer momento.

A possibilidade de ocorrência do tornado existe nas seguintes províncias:

Aichi

Shiga

Mie

Nara

Wakayama

A recomendação é de se proteger em um local seguro caso perceba alteração repentina no tempo. As condições climáticas dessa área são por influência do forte tufão número 5 que se desloca de Shikoku para Kinki, até terça-feira (8), atingindo parte da região Tokai.

O forte tufão poderá trazer chuvas intensas e fortes em vasta área. Confira a notícia sobre o tufão de número 5 clicando aqui.

Fonte e imagens: AMJ