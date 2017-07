Tufão Nº3 avança em direção à ilha principal do Japão

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA), o tufão Nº3 (ナンマドル Nanmadol) que se formou ontem (2) no sul de Okinawa, estava passando pela ilha de Ishigaki na manhã desta segunda-feira (3).

O 3º tufão da temporada está se movendo a uma velocidade de 30km/h norte-leste em direção à ilha principal do Japão, segundo a JMA.

Sua pressão central é de 990 hectopascais, com velocidade máxima de 90km/h em seu centro e rajadas de vento de até 126km/h. A escala e intensidade não foram informadas.

Segundo meteorologistas da JMA, o tufão vai passar por toda a ilha de Okinawa nesta segunda-feira e começará a se aproximar da ilha principal do Japão na terça-feira (4).

O tufão Nanmadol foi o mais forte ciclone tropical em 2011 a atingir as Filipinas, Taiwan e China, causando sérios danos à infraestrutura.

Fonte: Weathernews, JMA Imagem: Tenki.jp