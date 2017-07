Terremoto em Iwate: magnitude 4,3

O tremor que atingiu a província de Iwate foi de magnitude 4,3, com profundidade de 70Km, e com epicentro no litoral sul.

Segundo informações da AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, foram observadas intensidade 3 ou superior na costa da província de Iwate e parte norte da província de Miyagi.

As cidades que sentiram esses tremores de intensidade 3 ou mais foram Kesenuma e Ofunato.

Não há preocupação de tsunami em decorrência desse abalo sísmico, informou a AMJ.

Fonte e foto: AMJ