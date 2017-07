Terremoto de magnitude 5 (forte) em Kagoshima

A Agência de Meteorologia do Japão acabou de informar a ocorrência de um terremoto de magnitude 5 (forte), na província de Kagoshima. O tremor ocorreu às 11h56 desta terça-feira (11), com epicentro na baía de Kagoshima, região de Satsuma, com 5,2 e 4 de magnitude na região de Osumi, com 10Km de profundidade.

Não há risco de tsunami.

As cidades atingidas foram:

Magnitude 5 forte: capital (Kagoshima)

Magnitude 5 fraca: Ibusuki e Minami Kyushu

Magnitude 4: Makurazaki, Satsumasendai, Hioki, Minamisatsuma, Aira, Kanoya, Soo, Osaki-cho, Kinko-cho, Minamiosumi-cho e

Kimotsuki-cho

Há informações de queda dos objetos das prateleiras. Assim que tiver novas informações serão repassadas.

Imagem: Tenki.jp