A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão anunciou a ocorrência de terremoto de magnitude 4,3, às 10h54 desta quarta-feira (12). O epicentro foi na baía de Miyagi, com profundidade de 60Km.

As cidades com tremores de intensidade (shindo) 3 foram Ishinomaki e Higashimatsushima. As demais ao redor tiveram tremores de intensidade 2 e 1.

Segundo a AMJ não há risco de tsunami em consequência do sismo.

Fontes: AMJ, NHK e Yahoo Imagem: NHK