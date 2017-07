Terremoto de magnitude 4,3 em Ibaraki

A cidade que teve o tremor mais forte foi Tsukuba (Ibaraki), com 3 de intensidade (shindo), apesar do epicentro em Chiba, com intensidade 2.

O tremor ocorreu às 16h07, desta sexta-feira (21), e foi anunciado pela AMJ-Agência de Meteorologia do Japão.

Em ampla área, algumas cidades das províncias de Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tóquio, Kanagawa e Yamanashi sentiram tremor de intensidade 2.

A profundidade do sismo foi de cerca de 60Km e não há risco de tsunami.

Fonte: AMJ e Tenki Imagem: Tenki