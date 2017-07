Sobe para 7 mortes na tragédia que coloca Kyushu em estado de calamidade

Pouco antes do meio-dia desta sexta-feira (7), os levantamentos efetuados pelas autoridades locais indicam que 7 pessoas perderam a vida. Todas são vítimas da tragédia provocada por chuvas históricas, que desencadearam deslizamentos, inundações e enchentes no norte de Kyushu. As províncias mais atingidas foram Fukuoka, Oita e parte de Kumamoto.

Os trabalhos dos pelotões da Força de Autodefesa, bombeiros e policiais prosseguem no resgate das pessoas ilhadas, sem contato e desaparecidas. Nesta manhã, mais um corpo foi encontrado na cidade de Hita (Oita), somando 7 o número de mortes até a tarde desta sexta-feira. De acordo com a NHK, até o início desta tarde, 14 pessoas se encontram desaparecidas e 9 estão feridas.

Tragédia em Kyushu: 1,1 mil pessoas ilhadas e outras milhares desabrigadas

As equipes de salvamento informaram que ainda há 337 pessoas ilhadas em Asakura (Fukuoka), porque as estradas foram destruídas. Na província de Oita, há notícia de que os residentes de 11 vilarejos também se encontram ilhados por conta da destruição das rodovias. Segundo a NHK, nas 2 províncias estima-se que o total de pessoas ilhadas seja de 1,1 mil.

Somente na província de Fukuoka há 11 desaparecidos e na cidade de Hita, as autoridades não conseguem contato com 12 pessoas. Segundo levantamentos das autoridades locais, há pelo menos 96 mil pessoas nos abrigos.

Os trabalhos de reconstrução já foram iniciados, como abertura das rodovias e estradas que foram obstruídas pelos deslizamentos, pontes e trilhos danificados pelas enxurradas, além de centenas de casas destruídas.

Como as chuvas persistem em Kyushu, pontualmente em Oita e Fukuoka, há possibilidade de novos desastres.

Assista ao vídeo, transmissão feita do vilarejo de Toho, onde deslizamentos e enxurradas destruíram escola e residências.

Fontes: Chunichi e ANN Imagens: ANN