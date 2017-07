Possibilidade de furacão, inundação e deslizamento em Aichi

De acordo com o Observatório de Meteorologia da Província de Aichi, todas as cidades estão sujeitas ao risco de furacão. O anúncio foi feito nesta terça-feira (4), às 18h35.

Além do céu estar com condições para a formação de furacão, a parte oeste da província tem locais que correm risco de deslizamento, por danos no solo em função da chuva.

Até tarde da noite, ainda há risco de inundação em vários pontos baixos da província. Nas regiões leste e oeste há locais com rios, com risco de enchente.

Cidades com risco de inundação: Nagoia, Seto, Kasugai, Komaki, Toyoake, Nisshin, Togo, Tsushima, Konan, Inazawa, Iwakura, Aisai, Toyoyama, Oguchi, Fuso, Oharu, Tokai, Okazaki, Nishio, Chiryu, Koda, Toyota e Tahara.

Cidades com risco de deslizamento: Nagoia, Seto, Kasugai e oeste de Toyota.

Fontes: divulgação e News Digest/JX Imagem: News Digest/JX

Salvar

Salvar