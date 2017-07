Flutuação no nível do mar no Japão em consequência do terremoto de magnitude 7,8

Foi só um susto sobre a possibilidade de tsunami na costa do Japão, no Oceano Pacífico, como foi anunciado na manhã desta terça-feira (18). O alerta de tsunami foi lançado logo após o grande abalo sísmico de magnitude 7,8 no Oceano Pacífico, no horário Japão, às 8h34.

O grande tremor ocorreu no Mar de Bering, na fronteira entre a Rússia e o estado americano, Alasca. A faixa atingida foi na linha das Ilhas Aleutas e Kamchatka. A profundidade do terremoto foi corrigida para 12Km de profundidade, tanto quanto a magnitude que foi anunciada como 7,7.

O alerta de tsunami no Japão foi descartado no começo da tarde desta terça-feira. “Poderão ocorrer flutuações do nível do mar, na região costeira do Oceano Pacífico do Japão, mas não há preocupação com o risco de tsunami”, informou a AMJ, segundo o noticiário da NHK, às 14h44.

Essa flutuação deve ser de no máximo 20cm, de Tohoku a Shikoku, incluindo as Ilhas Izu e Ogasawara, na costa do Oceano Pacífico. Há uma possibilidade de que continue até a noite desta terça-feira.

Um especialista ouvido pela NHK recomenda às pessoas e profissionais que se possível evitem as atividades no mar.

Fontes: NHK e AMJ