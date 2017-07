Chuva histórica causa danos em Aichi e Gifu

Até as 14h00 desta sexta-feira (14) os danos causados pelas chuvas torrenciais e históricas são materiais, sem informação de feridos.

Segundo a NHK, 17 edificações sofreram com a inundação, sendo que 2 residências a água subiu além do nível do piso, uma em Komaki (Aichi) e outra em Oguchi-cho, vizinha de Inuyama. Já o Sankei News informou que em Inuyama uma casa sofreu inundação e outras 7 a água chegou ao piso.

Uma estrada está interrompida no trecho entre Maebara e Imai, em Inuyama, por conta de um deslizamento. Os sedimentos cobriram a estrada. Um grande trecho da estrada próxima ao Rio Gujo, entre Inuyama e Oguchi-cho, está alagada por conta da enchente.

Ordem de evacuação em Aichi e Gifu

Em Inuyama, cerca de 30 mil famílias, ou cerca de 74 mil pessoas, foram avisadas para se dirigirem aos 45 abrigos da cidade, no período da manhã. A cidade de Komaki também deu ordem de evacuação para 700 famílias, cerca de 1.400 pessoas.

Na província de Gifu, não foi diferente. As autoridades locais de Kawabe-cho e Hichiso-cho, deram ordem de evacuação para 5 mil famílias, cerca de 14 mil pessoas.

Apagão em Aichi e Gifu

A cidade de Kakamigahara teve apagão registrado em 2.600 edificações, por volta das 9h15, segundo a Companhia Elétrica Chubu. O mesmo ocorreu, mais tarde, por volta das 10h40, em Konan e Oguchi-cho. Em ambas as cidades de Aichi foram 900 localidades que ficaram sem energia elétrica.

Índice pluviométrico histórico

O ar úmido e a frente sazonal provocaram chuvas fortes e históricas em várias cidades das províncias de Aichi e Gifu. Em uma hora o índice pluviométrico registrado de manhã em Inuyama e Komaki foi de 120mm, segundo o Observatório de Meteorologia de Nagoia.

Em Minokamo (Gifu), o índice foi de 89,5mm, também no período da manhã.

Apesar da trégua do tempo, a chuva continua caindo, de forma mais amena nessa localidades. Entretanto, o Rio Gojo ainda está com seu nível acima do normal, portanto, todo cuidado é pouco, informou a CBC TV (15h04). Ainda não se tem dados oficiais de todos os danos causados pela chuva histórica da manhã de sexta-feira.

