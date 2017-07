Calor, poeira, mil desabrigados e 30 mortes em Kyushu

Em Asakura (Fukuoka) os termômetros registraram 34°C na quinta-feira (13). Com esse calor as lamas da cidade secaram e por onde passam os carros e caminhões levanta-se muita poeira. Dentro desse quadro, as pessoas das cidades atingidas pelos desastres naturais por conta da chuva histórica do dia 5, estão reconstruindo suas vidas. Voluntários de várias partes do Japão estão lá para ajudar no trabalho.

Desabrigados em Kyushu

Na província de Fukuoka mais de mil pessoas estão dormindo no chão dos locais que servem de abrigo. Aguentam o total desconforto por não terem mais um teto. O governo anunciou que terá que construir alojamentos temporários para acomodar as pessoas desabrigadas.

Segundo informações dos governos locais, 139 casas foram destruídas em Fukuoka e 38 em Oita.

Nas duas províncias o número de habitações danificadas pelas inundações foram 456, sendo 243 em Oita.

Kyushu: 30 vítimas fatais, além de pessoas feridas

De acordo com informações da imprensa, até a manhã desta sexta-feira (14), o número de mortes por causa dos desastres naturais subiu para 30 pessoas. A mais atingida foi a província de Fukuoka onde foram registradas 27 mortes.

Nessa província, ainda há 10 pessoas desaparecidas e as autoridades prosseguem na busca. Há 14 pessoas feridas, sendo 10 de Fukuoka.

Na província de Saga, também em Kyushu, foram registradas 3 mortes. Ainda não se sabe se foi em consequência da chuva histórica.

Números da tragédia em Kyushu

Os números dos danos materiais foram divulgados pelos governos locais. Somente na província de Fukuoka foram 23 pontes perdidas por terem sido arrastadas com as enxurradas ou quebradas.

Em Oita foram verificados 335 pontos de danos nas estradas, seja por deslizamentos que provocaram obstrução ou por prejuízos como rachaduras, buracos e outros. Em Fukuoka são 211 localidades, o que somando resulta em 546 pontos.

Foram registrados 404 pontos de colapsos nos rios, sendo 318 em Oita.

Até as 18h00 de quinta-feira (13) os especialistas das duas províncias detectaram 175 pontos de colapso das falésias e deslizamentos, sendo a maioria em Fukuoka, com 156 locais. Segundo a NHK há possibilidade desse número aumentar, pois há locais onde a perícia ainda não pôde ser realizada.

Fontes e fotos: NHK e TBS/JNN