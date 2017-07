Calamidade em Kyushu: 3 vítimas do deslizamento, 1 morte e cai o número de desaparecidos

O Chefe de Gabinete, Yoshihide Suga, se pronunciou pela segunda vez nesta quinta-feira (6) pela calamidade nas duas províncias em Kyushu. Ele falou que há 7.800 homens da Força de Autodefesa trabalhando em conjunto com a polícia e bombeiros no resgate das vítimas em Oita e Fukuoka.

Segundo os veículos de imprensa, o número de desaparecidos caiu de 10 para 6, por terem encontrado 3 pessoas em Fukuoka e 1 em Oita. Equipes de resgate estão trabalhando para auxiliar as populações locais que sofrem com os deslizamentos, enxurradas, enchentes e inundações. O governo japonês ainda não tem dados oficiais sobre o número total das vítimas e tampouco dos danos na infraestrutura e moradias das cidades atingidas pelas chuvas, que causaram desastres em várias cidades da região Kyushu.

A polícia de Fukuoka informou que por volta das 9h00 desta manhã, 1 homem foi encontrado morto na cidade de Asakura. Ele foi localizado por uma pessoa que passava por lá, próxima ao rio, na região de Haki.

Chuva histórica com 450 mil pessoas em alerta

Segundo o pronunciamento do responsável pela AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, o volume pluviométrico como esse de Kyushu só ocorre 1 vez a cada dezenas de anos, provocando vigilância máxima nas 2 províncias. Na cidade de Asakura o índice pluviométrico chegou a 542mm em 24 horas.

Até as 9h00 desta manhã de quinta-feira (6), a ordem de evacuação subiu para 186 mil famílias, ou mais de 450 mil pessoas, em 10 cidades de 3 províncias de Kyushu, de acordo com levantamentos da Kyodo.

Deslizamento provoca 3 vítimas

Um deslizamento ocorrido por volta das 10h00 desta quinta-feira, na cidade de Hita (Oita) engoliu 3 pessoas. A equipe de salvamento resgatou 2 idosas e elas se encontram em estado consciente. Já o homem foi retirado da lama com parada cardiorrespiratória, segundo o Asahi e NHK.

De acordo com depoimento da testemunha ouvida pelo Asahi “ele estava no abrigo mas resolveu dar uma olhada no rio próximo e foi pego pelo deslizamento”.

Fontes: Asahi, Sankei, NHK e FNN Foto: Asahi Shimbun