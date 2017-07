Avisos e alertas especiais em várias províncias

As províncias marcadas em cor amarela no mapa são aquelas sob aviso de cuidado. Já as em vermelho estão sob alerta de raios, maré alta, chuva intensa e/ou inundação.

Até o final do dia desta terça-feira, as províncias sob alerta poderão mudar de cor, passando à roxa, indicando advertência especial. Nesse caso, cada municipalidade deverá fazer o informe para os residentes ou receberá um sinal de alerta no smartphone ou telefone celular.

Até 17h44, todas as províncias em vermelho estão com avisos de chuva intensa, ventania, raios e maré alta nas cidades costeiras.

Confira como está sua província

No entanto, as províncias com alertas e suas respectivas cidades podem ser conferidas a seguir. Com as chuvas intensas há também riscos de enchente e deslizamentos. A recomendação é ficar atento às instruções da municipalidade.

Mie

Owase, Kumano, Mihama-cho e Kiho-cho : alertas de chuvas intensas, rajadas de vento e inundação

Wakayama

Cidades ao sul, banhadas pelo mar: rajadas de ventos e maré alta

Gifu

Kakamigahara, Ginan, Kasamatsu, Minokamo e Takayama: chuva intensa e inundação

Região de Mino: as áreas baixas correm o risco de enchente

Shizuoka

Todas as cidades da província estão sob alerta de chuva intensa, ventania e risco de enchente. As cidades costeiras ainda receberam alerta de maré alta e rajadas de vento

Alerta para quem mora próximo aos rios: risco de enchente

Gunma

Ficar atento às possibilidades de deslizamentos

Numata, Minakami-cho e Katashina-cho: alerta para chuva intensa

Nagano

Região norte: chuvas intensas até tarde desta noite. Cuidado com inundações. Até a tarde de quarta-feira (5), cuidado com a possibilidade de deslizamentos

Regiões central e sul: cuidado com a possibilidade de deslizamentos

Fukui

Cuidado com deslizamentos e enchentes, e em alguns locais, com inundações

Echizen, Tsuruga e Obama: chuvas intensas e risco de inundação

Para acompanhar como estão os avisos e alertas em tempo real, clique em https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/warn/ já que eles podem mudar a qualquer momento.

Depois selecione a província e confira a cidade onde reside. Caso ouça ordens de evacuação, siga as instruções.

Fonte e imagem: Yahoo