Terremoto M5,7 Forte atinge a região central do Japão, com epicentro em Nagano

Um terremoto atingiu a região de Nagano-ken Nambu, hoje, 25/JUN às 7h02.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o tremor atingiu a magnitude M5.7, com epicentro na região Otaki-mura Suzugasawa, Kiso-machi Mitake com profundidade muito rasa.

O tremor foi sentido com mais força em Kiso-machi (Nagano), atingindo intensidade Shindo 5 Forte (escala japonesa), mas foi sentido também em Matsumoto, Iida, Nagano-shi, Ueda e Shojiri, com intensidades entre 2 e 5.

Recebemos relatos de pessoas que acordaram com o tremor em Mie, Aichi, Gifu e Yamanashi. Com certeza muitas pessoas sentiram o tremor na região central do Japão. A JMA disse que o tremor atingiu uma ampla área, chegando a Kanto Koshinetsu e Hokuriku, Tokai, Kinki, Chugoku e Shikoku.

Apesar de forte, o tremor durou poucos segundos, e não fora registrados danos em prédios e construções.

A JMA (Agência Meteorológica do Japão) alerta para possíveis réplicas.

A Magnitude é medida no epicentro do terremoto pela Escala Richter, e a intensidade é medida na superfície pela Escala Shindo, que vai de 1 a 7.

Fonte e imagem: JMA - Agência Meteorológica do Japão