Terremoto de Oita: risco de mais tremores de intensidade 5

Apesar do perigo de tsunami ter sido descartado, o terremoto de magnitude 5 (forte) assustou os residentes da província de Oita, às 23h27 de terça-feira (20). O epicentro do terremoto foi no Canal Bungo, cidade de Saiki (Oita), com profundidade de 42 Km, e tremores sentidos nas regiões Kyushu e Shikoku.

Risco de novos tremores

Nesta manhã, Yusuke Ozaki, oficial do Planejamento de Informações sobre Terremotos da AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, realizou uma coletiva de imprensa para explicar sobre o abalo sísmico.

Ozaki explicou que “o sismo ocorrido na noite anterior difere da falha ativa que provocou o Terremoto de Oita, o qual era de uma profundidade mais rasa”.

Segundo o oficial, desta vez foi um abalo sísmico provocado pelo interior da Placa das Filipinas, bem profundo. Esta é uma placa tectônica localizada no Oceano Pacífico, portanto, tratam-se de tipos de sismos diferentes.

Ozaki chama à atenção da população para o risco de novos tremores, com a mesma intensidade sísmica, nos próximos 7 dias.

De acordo com informações da Shikoku Electric Power, apesar do abalo de intensidade 3, não houve nenhum dano à usina nuclear de Ikata Unidade 3. A província de Oita não registrou nenhum dano até a manhã desta quarta-feira (21).

Fontes e imagens: ANN e Yahoo