Atenção aos alertas e ordens de evacuação por causa de enchentes e deslizamentos em várias províncias

Há localidades, segundo a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, que foram atingidas com 420mm de chuvas fortíssimas e intermitentes, como na província de Wakayama, e com quase 300mm em algumas cidades de Mie. A AMJ está pedindo vigilância máxima para os riscos de deslizamentos e enchentes nas regiões Kinki e Tokai. Além disso, nas cidades costeiras, o alerta é para as ondas altas.

Confira os alertas lançados até o meio-dia desta quarta-feira, por província.

Aichi

Cidades de Hekinan, Okazaki, Nishio, Chiryu, Takahama e Koda: risco de enchente

Cidades da região de Chita (Handa, Minami Chita e Mihama): riscos de enchente e ondas altas

Cidades do oeste de Owari (Tsushima e Konan): risco de enchente

Cidades do sul de Mikawa (Toyohashi, Toyokawa, Gamagori, Tahara e Shinshiro): risco de enchente

Mie

Região de Ise-Shima: riscos de enchente e ondas altas

Owase, Kumano, Mihama e Kiho: risco de deslizamento, com alertas e diretivas de evacuação

Shizuoka

Cidades de Shizuoka, Shimada, Yaezu, Fujieda, Makihohara, Yoshida, Izu, Shimoda, Numazu, Mishima, Fujinomiya, Fuji, Hamamatsu, Iwata, Fukuroi, Kosai, Omaezaki e Kikugawa: risco de enchente

Cidades costeiras: risco de ondas altas

Em Hamamatsu, pouco depois do meio-dia desta quarta-feira, 77.795 famílias receberam ordem de evacuação por conta do risco de enchente dos rios Magome e Anma, o que abrange 195.411 pessoas.

As municipalidades pedem que a população fique atenta aos alertas, sobretudo os de evacuação por conta dos riscos de deslizamento e das populações que vivem próximas aos rios. Também há riscos de inundações, além das chuvas fortes e raios até a noite desta quarta-feira.

Fontes: AMJ, NHK, CBC e Yahoo Fotos: NHK