Rachaduras no chão ao sul do Japão estão aumentando

Nas regiões montanhosas de Asajimachi Watada, na cidade de Bungoono (Oita), rachaduras no chão surgiram em pelo menos 81 lugares. Fora isso, essas rachaduras estão se ampliando em uma velocidade de 4mm por hora. Atualmente, um total de 17 pessoas estão sob alerta de evacuação.

Devido a isso, a “Equipe de Peritos em Deslizamentos” do país foi enviada para o local para verificar a situação das rachaduras. Segundo os peritos, camadas subterrâneas próximas aos locais das rachaduras estão gerando deslizamentos de terra na direção sul. Por causa disso, começou a surgir divergências entre as camadas subterrâneas que estão ocasionando o deslizamento de terra e as que estão paradas, o que acabou gerando as rachaduras de terras.

Embora os especialistas não tenham conseguido analisar corretamente a situação atual, eles julgam que os deslizamentos de terra podem se expandir e atingir novas áreas, além de danificar seriamente a superfície de alguns locais. Os especialistas irão continuar com as pesquisas e tentarão analisar a profundidade dessas camadas e julgam ser necessário a redução do nível de água dos lençóis freáticos.

Rachaduras acionam alarme de emergência

Na província de Oita, foram colocados equipamentos de medição em 5 lugares para investigar a situação das fissuras.

Contudo, por volta das 10h00 de quinta-feira (25), como os equipamentos detectaram que uma rachadura estava se expandindo na velocidade de 10mm por hora, o alarme do local foi acionado. Segundo a província de Oita, não foi confirmado um deslizamento de terra de larga escala.

A província de Oita e a cidade de Bungoono estão estudando novas medidas de prevenção e outras providências.

Fonte: NHK News e NNN News Imagens: Yomiuri e Mainichi Shimbun