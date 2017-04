Taifu: a primeira ocorrência do ano de 2017 poderá afetar o Golden Week?

Foi constatada a ocorrência do primeiro taifu (tufão) nesta manhã de quarta-feira (26), segundo anúncio feito pela Agência de Meteorologia do Japão.

De acordo com a observação da AMJ, o taifu no. 1 se formou no leste do Mar das Filipinas, por volta das 9h00. Ele tinha sido detectado como ciclone tropical e mais tarde transformou-se em tufão.

O taifu no. 1 tem pressão do centro de 1002 hPa, a velocidade máxima do vento perto do centro é de 18 m/s, e a velocidade máxima dos ventos é de 25 m/s. O taifu no. 1 traz do seu centro a um raio de 220 Km ventos fortes de 15 m/s, segundo o anúncio.

O tufão número 1 se desloca de forma lenta ao oeste-noroeste. Segundo a agência, há possibilidade desse taifu se transformar em ciclone extratropical dentro dos próximos 3 dias. No entanto, mesmo que isso ocorra, ele traz chuvas intensas e ventanias, com possibilidade de provocar ondas muito altas no mar.

A Agência de Meteorologia do Japão solicita ao público que fique atento aos movimentos dele, acompanhando os noticiários.

Ainda não se sabe se o taifu no. 1 irá se aproximar do Japão e atrapalhar o tão esperado feriadão de Golden Week.

Fonte: AMJ Imagens: WeatherNews