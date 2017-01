Deslizamento de neve em grande escala deixa 97 pessoas ilhadas

Na cidade de Nanto (Toyama), onde havia uma estância de esqui – Toga Sky-jo – ocorreu um deslizamento em grande escala, por volta das 15h00 desta sexta-feira (20). Os sedimentos misturados à neve, se moveram atingindo as casas até chegar à rodovia provincial.

A primeira pessoa a comunicar que estaria ocorrendo o deslizamento foi um residente da então estância de esqui, em 16 deste mês, por volta das 17h00. Foi ela que comunicou as autoridades dizendo “estou ouvindo barulho que parece ser de escorregamento ou deslizamento”.

O funcionário público que foi até o local conferir constatou a ocorrência do deslizamento. Porém, esse fenômeno parou na altura do vilarejo, nesse dia. Apesar disso, ele achou melhor recomendar evacuação aos 7 residentes de 6 moradias.

A medida foi providencial. Nesta sexta-feira, desde 00h20, novamente, os moradores ouviram o barulho típico do deslizamento. Assim, a massa deslizou 800 metros, passando entre as casas até chegar à rodovia provincial.

Deslizamento deixa 97 pessoas ilhadas

Os moradores do vilarejo estão bem, sem nenhuma ocorrência de lesão. Também, não foi constatado nenhum desabamento de casa. De acordo com o relato telefônico de um residente, “a massa é uma mistura de terra com neve. Ouvimos barulho de árvores quebrando, de vez em quando”.

Com a rodovia interrompida, onde o trabalho de remoção já começou, a população ficou ilhada. São pessoas das 25 famílias mais 21 membros de um grupo de teatro que pousa no local, num total de 97 pessoas que não podem se locomover.

Por volta das 15h30, o governador da província de Toyama visitou o local. “A cada minuto, a massa se move 6 metros”, disse. Ele declarou que, ouvirá as necessidades dos moradores para tomar providências.

Fonte e imagens: ANN