Terremoto M5.6 atinge Hokkaido

Um terremoto atingiu a região de Hokkaido, hoje, 22/Maio às 20h05.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o tremor atingiu a magnitude M5.6, com epicentro na região Norte de Hokkaido, no mar a 50km de profundidade.

O tremor foi sentido com mais força em Toho-Oki atingindo intensidade Shindo 3 (escala japonesa), mas foi sentido também em diversas regiões ao norte do Japão com intensidades entre 1 e 3.

A JMA (Agência Meteorológica do Japão) informou que não há perigo de tsunami, apesar de ter ocorrido em solo oceânico. Mas todos devem ficar alertas para possíveis réplicas.

A Magnitude é medida no epicentro do terremoto pela Escala Richter, e a intensidade é medida na superfície pela Escala Shindo, que vai de 1 a 7.

