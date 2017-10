Zona proibida em vulcão no sul do Japão é expandida

O governo expandiu a zona proibida no Monte Shinmoe, Shinmoe-dake, no sudoeste do Japão no domingo (15), visto que as atividades vulcânicas se intensificaram.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu um alerta para manter pelo menos 3Km de distância da cratera do vulcão de 1.421m localizado entre as províncias de Kagoshima e Miyazaki, que entrou em erupção no dia 11 de outubro e continua lançando cinzas.

O alerta mais recente segue um aumento significante no volume de gás emitido, disse a JMA, alertando sobre uma possível intensificação nas erupções. O nível de alerta do vulcão situa-se no 3, de uma escala que vai até 5.

O Monte Shinmoe entrou em erupção pela última vez em 2011.

Fonte: Mainichi Imagem: NHK