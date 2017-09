Abastecer carros diretamente de caminhões-tanque será permitido em desastres

O governo vai abrandar os regulamentos para que os carros de passageiros possam ser abastecidos com gasolina diretamente dos caminhões-tanque durante desastres. A medida visa prevenir severa escassez de combustível como aquela que ocorreu durante o Grande Terremoto no Leste do Japão em 2011.

Com a medida, o governo permitirá que caminhões-tanque sejam usados como postos de gasolina móveis para acelerar as atividades de assistência em áreas atingidas por desastres.

Um teste para verificar a segurança de postos de gasolina móveis está agendado para este mês na província de Hyogo. Uma vez que a segurança for confirmada, a agência de Gestão de Desastres e Incêndio emitirá avisos aos departamentos de bombeiros em todo o país dentro do corrente ano fiscal.

Abastecer carros com gasolina em locais além dos postos é, em princípio, proibido sob a Lei de Serviço de Incêndio devido ao risco de graves explosões causadas pela eletricidade estática.

Mesmo durante desastres e emergência, abastecer tanques de combustível de carros de passageiros diretamente de caminhões-tanque é proibido. Os carros devem ser abastecidos com gasolina através de tambores se os postos estiverem fechados.

Itens que incluem um dispositivo para prevenir eletricidade estática e um encaixe de metal para evitar vazamento de gasolina vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos.

O governo garantiu dezenas de milhões de ienes de seu orçamento para o atual ano fiscal e vem apoiando o desenvolvimento de equipamentos relevantes e medidas de segurança. Ele concluiu que os caminhões-tanque podem ser usados de forma segura para abastecer diretamente os tanques de outros veículos uma vez que tal equipamento for instalado.

Abastecimento afetado após terremotos

As províncias de Iwate, Miyagi e Fukushima foram duramente atingidas pelo terremoto e tsunami de 2011. Muitos postos de gasolina nessas províncias sofreram danos, com mais da metade deles tornando-se temporariamente indisponíveis. Como resultado, residentes nas áreas afetadas pelo desastre não puderam usar veículos que eram essenciais para suas vidas diárias, impedindo o trabalho de assistência.

Muitos postos de gasolina na província de Kumamoto não puderam funcionar após o forte terremoto que atingiu a região no ano passado.

Manter um sistema de abastecimento de combustível durante desastres de grande escala, como a possibilidade de um terremoto na depressão Nankai (Nankai Torafu), continua sendo um problema.

Fonte: Yomiuri Imagem: YouTube (星一番)