Operações de resgate continuam em Kyushu após chuva histórica ter afetado a região

Operações de busca e resgate continuaram na quinta-feira (6) após chuvas torrenciais terem devastado a ilha de Kyushu, sul do Japão, deixando 6 mortos e pelo menos 4 pessoas desaparecidas devido às inundações e deslizamentos de terra, divulgou a Kyodo.

O governo japonês despachou uma equipe com cerca de 7.800 membros – oficiais da polícia, bombeiros e membros da Força de Autodefesa – para as províncias de Fukuoka e Oita, onde alertas de emergência emitidos em razão dos aguaceiros foram retirados no início da tarde de ontem.

As vítimas fatais e desaparecidos

O corpo de Tetsuo Fujimoto, 66, foi encontrado em Asakura (Fukuoka), enquanto em Hita (Oita), foram confirmadas as mortes de duas pessoas – Taketo Yamamoto, de 43 anos, engolido por um deslizamento de terra, e um homem de 79 anos encontrado em um rio.

A confirmação da morte de outras 3 pessoas foi divulgada posteriormente em Asakura.

De acordo com o governo da província de Fukuoka, 4 pessoas continuam desaparecidas. Na província de Oita, 15 pessoas não puderam ser contatadas.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) pediu “vigilância máxima” em Fukuoka e Oita, dizendo que um desastre que ocorre uma vez em décadas era possível devido às condições atmosféricas instáveis.

Cerca de 106.000 pessoas em 39.000 residências ainda estavam sujeitas a uma ordem de evacuação desde a tarde de ontem.

Residentes pediram por ajuda através do Twitter

As maiores empresas de telefonia do país disseram que as chuvas interromperam as conexões de telefones móveis e smartphones em algumas áreas ao norte de Kyushu e que não há previsão da retomada dos serviços.

O número de pessoas aguardando resgate continua incerto, mas os residentes pediram por ajuda através do Twitter, com alguns postando fotos ou perguntando sobre o paradeiro de seus familiares.

Um índice pluviométrico de mais de 50mm/h foi registrado em algumas áreas de Kyushu e a chuva poderá continuar nesta sexta-feira (7), segundo a JMA.

Fonte: Japan Today/ Kyodo Imagem: ANN