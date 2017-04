Kanto: terremotos na região podem ser muito mais fortes do que o esperado

No Terremoto de Kumamoto em abril do ano passado, no bairro de Mashiki, onde foram observados dois terremotos de Shindo 7, especialistas verificaram que houve um aumento nas agitações sísmicas no período de 1 segundo, o que causou terremotos duas vezes mais fortes do que o esperado em alguns locais.

Entretanto, não haviam sido realizadas pesquisas sobre a situação do “fator de amplificação da superfície” (tradução livre do termo em japonê) na região de Kanto, que está suscetível a um terremoto em um futuro próximo.

Um grupo do Instituto Nacional de Pesquisas sobre a Ciência da Terra e Resiliência de Desastres (NIED, sigla em inglês), a partir de pesquisas realizadas com sismógrafos de alto desempenho em 10.000 locais da região de Kanto e de dados obtidos em aproximadamente 280.000 “testes de Boring”, um tipo de teste que mede a dureza do solo, analisou detalhadamente a superfície do solo da região de Kanto.

Como resultado, em cerca de 5.000 lugares da região, no caso de ocorrência de terremoto, os tremores poderão ser 50% mais fortes (1.5 vezes) ou superior do que o esperado.

Na área residencial de Taito (Tóquio), os tremores podem ser 2.7 vezes mais fortes do que o esperado e até 3 vezes na cidade de Katori (Chiba). Fazendo uma conversão para a escala Shindo, um terremoto que seria “Shindo 6 fraco” poderia subir para “Shindo 6 forte”.

O Pesquisador Sênior Shigeki Sakina da NIED falou: “Nas regiões onde os tremores aumentariam, necessita-se rever a estimativa de danos convencionais. E deve-se reconhecer o risco da amplificação da superfície no local onde moramos e, se for necessário, reforçar a segurança e os kits de emergência”.

A NIED pretende criar um mapa sobre a possibilidade de terremotos nas regiões e publicá-lo este ano.

“Fator de amplificação da superfície”

Em japonês, 表層地盤増幅率 (Hyousou Jiban Zoufuku-ritsu) denomina a quantificação da magnitude do tremor no caso de ocorrência de terremotos a partir do terreno sedimentado perto da superfície. Tecnicamente, mostra a fraqueza do terreno contra um terremoto.

Ou seja, é uma variável que determina o aumento ou diminuição do impacto do terremoto, e quanto maior for esse número, mais fraco é o terreno e maior a possibilidade do terremoto se intensificar.

Quando esse número chega a 1.5, ou seja, no caso citado acima, demonstra extremo cuidado. Caso seja superior a 2.0, é necessário se preparar para um grande terremoto.

Outro termo utilizado nesta matéria foi o “Teste de Boring” (tradução livre). O termo provém da palavra “Boring”, que em inglês significa perfuração. É um teste que utiliza uma perfuração no solo para medir a dureza da terra a cada 1m perfurado.

