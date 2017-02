Terremoto e tsunami de 2011: Abe faz discurso anual com a proximidade do 11 de março

O primeiro-ministro Shinzo Abe,em sua declaração anual para marcar o terremoto e tsunami de 11 de março de 2011, expressou sua determinação para construir um país que possa suportar desastres naturais.

Há 6 anos, um massivo terremoto e tsunami devastaram amplas áreas no nordeste do Japão, desencadeando uma crise nuclear na província de Fukushima.

Abe disse em sua declaração na terça-feira (21) que vidas preciosas foram levadas e que ele ainda sente uma dor profunda quando pensa naqueles que perderam suas famílias e amigos. Ele se comprometeu a acelerar esforços para reconstruir e restabelecer as áreas afetadas.

Shinzo Abe disse que o governo vai rever constantemente as medidas de preparação contra desastres enquanto reflete sobre as lições que foram aprendidas através dos grandes sacrifícios e que vai trabalhar para proteger as vidas e a propriedade das pessoas.

O primeiro-ministro também pediu ao público 1 minuto de silêncio às 14h46, horário em que o terremoto abalou o país em 11 de março de 2011.

Fonte: NHK Imagens: NHK, Bank Image