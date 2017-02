Japão classificou novas áreas de grande risco de terremotos

A Sede para Promoção de Pesquisas sobre Terremotos (SPPT) do governo, dentro das falhas ativas no arquipélago e nas áreas marinhas ao redor, separou 97 como “Principais Zonas de Falhas Ativas” a partir de sua atividade e comprimento e as classificaram.

No subcomitê da SPPT aberto na terça-feira (21), os membros da agência do governo discutiram sobre outras zonas ativas e utilizaram as classificações de suas pesquisas. Como resultado, o subcomitê classificou 16 zonas de Chugoku, Tokai e Kanto Koshin como “Principais Zonas de Falhas Ativas”, devido a suas atividades relativamente elevadas e pelo fato de poderem estar se estendendo no subterrâneo.

As “Principais Zonas de Falhas Ativas” são agora 113 ao total, e a SPPT continuará a estudar outras regiões, além de publicar novos mapas e listas.

Principais Zonas de Falhas Ativas

Estima-se que o Japão esteja situado sobre aproximadamente 2000 falhas ativas. Devido a isso, o governo observa e classifica essas falhas e a possibilidade de causarem terremotos.

As Principais Zonas de Falhas Ativas (em japonês 主要活断層帯 – Shuyou Katsu-Danso-Tai) são classificadas de acordo com vários tópicos como comprimento, se possuem mais de 20 km de extensão no subterrâneo, e atividade, se têm grande possibilidade de causarem um grande terremoto de magnitude superior a M7 futuramente.

As 16 novas “Principais Zonas de Falhas Ativas”

As 16 que foram classificadas Principais Zonas de Falhas Ativas estão situadas nas regiões de Kyushu, Chugoku e entre as regiões de Tokai e Kanto Koshin.

Em Fukuoka, estão localizadas 6 dessas novas falhas classificadas. São elas: “Falha Ativa de Fukuchiyama” em Fukuoka, “Falha Ativa de Saga Hirano Hokuen” em Saga, “Falha Ativa de Midorikawa” em Kumamoto, “Falha Ativa de Koshiki” entre Kagoshima e as ilhas Koshiki, “Falha Ativa de Hinata Kouge Ogasaki Toge” entre Fukuoka e Saga, “Falha Ativa de Umi” em Fukuoka.

Na região de Chugoku, essas falhas ativas são: “Falha Ativa de Shinji (Kashima)” e “Falha Ativa de Iyasaka” em Shimane, “Falha Ativa de Shikano-Yoshioka” em Tottori, “Falha Ativa de Ogori” e “Falha Ativa de Jifuku” em Yamaguchi, “Falha Ativa de Tsutsuga” em Hiroshima, “Falha Ativa de Chojagahara” entre Okayama e Hiroshima, “Falha Ativa de Oharako” entre Shimane e Yamaguchi.

Entre Tokai e Kanto Koshin, estão as “Falha Ativa de Okubo” entre Gunma e Tochigi e “Falha Ativa de Monobu” entre Yamanashi e Shizuoka.

Fonte: NHK News