Nova espécie de ‘anjo-do-mar’ é encontrada na costa da província de Toyama

Uma quinta espécie de clione, um tipo de lesma do mar conhecida como “anjo-do-mar” foi encontrada nas profundezas da Baía de Toyama, anunciaram no dia 12 de outubro a Universidade de Toyama e o Museu de Moluscos de Rankoshi em Hokkaido.

As cliones foram descobertas em agosto de 2016 a cerca de mil metros no fundo do mar por Zhang Jing, uma professora da Escola de Graduação de Ciência e Engenharia para Educação da Universidade de Toyama e outros pesquisadores.

A equipe de Zhang coletou cerca de 30 cliones em agosto do ano passado e cerca de 100 no início deste mês.

Perto do Japão, cliones só foram anteriormente vistas no Mar de Okhotsk, norte de Hokkaido. A descoberta em águas ao largo da costa da província de Toyama são as criaturas mais distantes ao sul vistas no Hemisfério norte.

“É uma surpresa encontrar uma criatura do oceano gelado (perto do Ártico) em um local tão ao sul,” disse Zhang, que vem estudando o sistema ecológico na Baía de Toyama, um dos mais profundos no Japão.

“A situação do habitat da espécie pode ser uma importante referência na pesquisa de aumento das temperaturas do mar,” disse Zhang.

Cliones medem de 0,5 a 5 milímetros de comprimento e nadam ao mover suas faixas ciliares, estruturas vibrantes como fios de cabelo, parecidas com asas.

Confira um vídeo dessa pequena criatura:

Fonte e imagem: Mainichi