Kit de toilet portátil para casos de desastres naturais

Na ocorrência de um desastre natural, as necessidades básicas de uma pessoa – comida, água, abrigo e eletricidade – são geralmente comprometidas. Contudo, uma necessidade geralmente ignorada é a disponibilidade de toilets práticos.

Após desastres naturais no Japão, como o terremoto e tsunami de Tohoku em 2011 e os terremotos de Kumamoto em 2016, uma empresa com sede em Tóquio, a Nendo, se juntou à fornecedora de equipamentos Sugita-Ace para combater esse problema ao desenvolver um kit de toilet portátil, simples e inovador, que eles chamaram de minimLET.

Um dos grandes desafios de desenvolver um toilet portátil é, simplesmente, sua portabilidade.

Os designers da Nendo reduziram o tamanho de seu kit de toilet em seis itens: um assento de toilet, canos de alumínio, tenda de nylon, lenços de bolso, sacos de lixo e coagulante. Elementos volumosos como a tenda ou o assento do toilet tiveram que ser reduzidos ou eliminados inteiramente. O minimumLET trabalha nessas questões ao ter partes multifuncionais: hastes de alumínio que podem ser usadas para apoiar o assento do toilet ou a tenda de nylon, que também pode ser usada como um poncho (tipo de vestimenta para se proteger do frio e vento).

Baratos, itens do dia a dia podem também acrescentar funcionalidade ao kit. Tendo isso em mente, a estrutura do minimLET também pode ser compatível com um guarda-chuva de plástico, latas ou garrafas de plástico.

O kit completo cabe dentro de uma bolsa do tamanho de uma usada para notebook. A bolsa em si tem um fundo reforçado que pode armazenar até 16 litros de água, ou quase a quantidade necessária para duas descargas.

O kit de toilet portátil será comercializado no Japão em 2018.

Assista a um vídeo para ver as características desse kit de toilet portátil:

Fonte e imagens: Japan Art, Design and Culture