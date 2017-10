Japoneses batem recorde e entram para o Guinness

Um grupo de estudantes de uma escola técnica de Niigata se reuniu em um estádio de atletismo do bairro Chuo (Niigata) para tentar quebrar um recorde do Guinness. Os estudantes conseguiram quebrar o recorde de “quantas pessoas conseguem sentar no colo uma da outra em fila única”.

O último da fila sentou-se em uma cadeira e uma outra pessoa sentou em seu colo. Os restantes sentaram no colos uns dos outros sucessivamente para formar uma fila única. O recorde anterior desta “categoria” era de 2067 pessoas.

Na sexta-feira (13), 2.387 participantes formaram uma fila de aproximadamente 600 metros e conseguiram manter a posição por 1 minuto.

Quando os participantes souberam pelos aprovadores oficiais do Guinness World Record que quebraram o recorde anterior, o local foi tomado por gritos de alegria e alívio.

“Achei a força de coesão de todos incrível. Foi bom que todos se apoiaram e conseguiram se sentar nesse momento crucial.”, disse Eisuke Maruyama, estudante de escola técnica que participou do evento.

Fonte: NHK News