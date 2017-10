Japonês inventa ‘café’ feito inteiramente de alho

“Café de alho” pode ser um benefício para mulheres grávidas que gostam de café, mas se abstêm da bebida, de acordo com um homem residente no norte do Japão que inventou o drinque que parece e tem gosto de café, mas é inteiramente feito de alho cultivado localmente.

“Minha bebida é provavelmente a primeira do tipo no mundo,” disse Yokimoto Shimotai, de 74 anos, um ex-proprietário de cafeteria na província de Aomori. “Ele não contém cafeína, então é bom para aquelas pessoas que gostam de beber café à noite ou para gestantes.”

Bebida criada acidentalmente

Shimotai, que iniciou as vendas do café em janeiro, disse que a bebida foi criada acidentalmente a partir de um acidente na cozinha há 30 anos, quando ele queimou um filé e alho enquanto servia mesas ao mesmo tempo em sua loja.

Ele amassou o alho queimado com uma colher e o misturou com água quente. Ao beber a mistura, ele ficou surpreso com seu “gosto de café” e amargor.

Shimotai começou a estudar a bebida após se aposentar com a meta de torná-la um produto.

Patente em 2015

Após repetir experimentos e erros sobre a melhor maneira de produzi-lo, há cinco anos, Shimotai criou um “café” com o qual ele pôde se satisfazer ao usar um forno elétrico para assar o alho. Após esfriar o alho, ele é amassado e coado.

Shimotai patenteou o método em 2015 e abriu um ateliê na vizinha província de Iwate.

Enquanto sua bebida tem um aroma de alho assado, ela não deixa o hálito com cheiro forte porque o ingrediente natural é grelhado completamente, de acordo com Shimotai.

Atualmente a bebida está disponível em duas lojas de souvenirs na província de Aomori ou através de pedido por telefone.

Um pacote contendo a quantidade de uma xícara de café de alho para coar custa 324 ienes.

Pedidos e informações (em japonês):

Ateliê Techno Baisen Kobo: 0195 (37) 1999, na cidade de Ninohe, província de Iwate.

Fonte: Mainichi Imagem: Sankei Shimbun