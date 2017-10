Empresa apresenta garfo para comer lámen sem fazer barulho

Para os japoneses comer o lámen fazendo barulho é a melhor maneira de saboreá-lo. Para os estrangeiros, mesmo os que vivem no Japão há muito tempo, esse modo de consumir ainda causa estranheza.

Esse modo japonês de consumir o lámen é destacado na mídia como um problema social. Como uma solução amigável, uma empresa japonesa do ramo, a Nissin, desenvolveu um garfo que detecta, “cancela” o barulho que se faz ao comer o lámen e faz com que um smartphone próximo toque um som para mascarar o ruído, que é perturbador para muitas pessoas.

Pode-se dizer que a tecnologia para o garfo chamado Otohiko, vem dos toilets. O Otohiko tem o modo de funcionamento muito parecido com o sistema dos celebrados toilets Otohime da TOTO. O Otohime é um sistema em que um som é gerado para camuflar as idas particularmente agressivas ao banheiro.

Se a pessoa começa a “chupar” o lámen, os microfones de alta performance do garfo podem detectar o barulho e ao usar a tecnolgia NFC (Near Field Communication) faz com que os smartphones dos usuários toquem um som de “Woooosh”. Os efeitos sonoros podem ser ajustáveis, incluindo um xilofone.

Assista ao vídeo:

O garfo, que é consideravelmente maior e mais pesado do que os tradicionais, pode ser comprado pelo preço de 14.800 ienes ($130).

As quantidades do garfo Otohiko estão limitadas a 5 mil unidades e os pré-pedidos finalizam no dia 15 de dezembro, veja aqui (em japonês).

