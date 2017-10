Caças do exército japonês sobrevoam cidade de Suzuka

No dia 08 de outubro de 2017 (domingo), será realizada a corrida “2017 Formula 1 Japanese Grand Prix”, no Circuito de Suzuka. Na cerimônia de abertura, está prevista uma apresentação de caças das Forças de Autodefesa do Japão.

Caças F-15J do 6º Pelotão Aéreo da Base de Komatsu das Forças Aéreas de Autodefesa e os caças AH-64D Apache Longbow, AH-1S Cobra, UH-60JA e UH-1J da Guarnição de Akeno das Forças Terrestres de Autodefesa irão realizar uma apresentação nos ares no dia.

As aeronaves das forças terrestres se apresentarão entre 13h20 e 13h30, e as das forças aéreas entre 13h45 e 13h55.

Antecipadamente, foram programados treinamentos para a apresentação. Hoje (04), entre as 15h00 as 15h30, dois caças F-15J sobrevoaram a pista de corridas internacionais, segundo informações apresentadas no Twitter oficial do Circuito de Suzuka.

Os treinamentos começaram em 29/set e serão realizados até 08/out, em horários específicos. A prefeitura de Suzuka e o Circuito de Suzuka apresentarão mais informações em suas contas do Twitter.

Amanhã (quinta-feira), está previsto o treinamento de 4 helicópteros das forças aéreas em horário não especificado.

O brasileiro David Siani, que está acompanhando a F1, registrou um vídeo e deixou comentários sobre a passagem dos caças sobre a cidade de Suzuka, assista:

Fonte: Flyteam Imagens: Suzuka Circuit via Twitter