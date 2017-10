Asteroide passará bem perto da Terra no dia 12 de outubro

No dia 12 de outubro um asteroide do tamanho de uma casa passará perto da Terra, a uma distância de aproximadamente 50 mil quilômetros do planeta.

De acordo com a NASA, o asteroide 2012 TC4 não representa perigo, mas vai melhorar as capacidades da agência para detectar e rastrear objetos perto da Terra, ou NEOs (near-Earth objects), que podem constituir risco no futuro.

“A campanha para readquirir, rastrear e caracterizar o TC4 está exercendo tanto os esforços da NASA quanto daqueles de nossos parceiros internacionais”, disse Laurie Cantillo, especialista em Comunicação Representativa junto à Divisão de Ciência Planetária da NASA.

A meta dessa parceria visa detectar, rastrear e caracterizar objetos que se aproximam da Terra e trocar os dados coletados para que a melhor informação seja disponibilizada em todo o mundo para qualquer perigo de impacto, frisou Cantillo.

“A NASA participa com astrônomos de outras nações na Rede Internacional de Alerta de Asteroides para esse esforço” disse ela.

Com base nas observações preliminares da NASA, o tamanho do TC4 poderá ser de 30 metros ou menos.

“Quando o asteroide se aproximar da Terra, observações adicionais nos permitirão definir seu tamanho e formato com muito mais precisão”, disse Cantillo.

A recente previsão para a distância de grande aproximação é de um pouco mais de 50 mil quilômetros.

“Isso é cerca de 13% a média da distância até a Lua,” disse ela. Ou, em outras palavras, em média, a Lua está cerca de 7,7 vezes mais longe.”

Astrônomos que usam o Observatório Europeu do Sul readquiriram o objeto no final de julho e, desde então, vêm fazendo várias observações do TC4.

A NASA tem a função de detectar e rastrear qualquer asteroide ou cometa que se aproxime da Terra que possa ser um impacto perigoso significante para o planeta. Para fazer isso, astrônomos catalogam todos os NEOs que têm pelo menos 140 metros em tamanho, disse Cantillo.

Fonte: Accuweather Imagem: NASA