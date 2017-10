Aluguel de cabras vira tendência entre as famílias japonesas

Que tal alugar (ou até comprar) uma cabra e a criar dentro de sua casa? Muitas organizações municipais e indústrias usam esses pequenos animais para acabar com as ervas daninhas e plantas indesejadas. Contudo, a situação mudou de alguns para cá. Atualmente, 80% dos pedidos de cabras vêm de famílias comuns. Qual será o motivo?

Cabras: o novo animal de estimação?

A fim de informar o caso mais a fundo, o noticiário da ANN filmou o cotidiano de uma família de Tóquio que cria duas cabras. As cabras vivem no quintal da residência há cerca de 2 meses.

“É de aluguel. Eu escutei que estava na moda há um tempo. Acho muito amável quando cuido delas.”, disse Tetsuaki Niimori, pai da família e responsável pelas cabras.

Segundo a fazenda de Nagano que oferece o aluguel das cabras, a maioria das pessoas costuma pensar que as empresas e organizações municipais utilizam o serviço mais do que as famílias comuns, mas a situação é totalmente inversa.

“Tivemos um total de 136 cabras emprestadas neste ano fiscal, e mais ou menso 80% foram para famílias.”, disse Yuko Komatsu, funcionário da Sanchoku Ichiba Green Farm, em Nagano.

O período do aluguel das cabras, a princípio, se estende por 3 meses. A taxa de empréstimo na primeira vez custa ¥3.000. A taxa de extensão custa ¥1.000 por mês.

Em primeiro lugar, as cabras eram animais próximos que eram criadas por qualquer fazendeiro, e são relativamente amigáveis e fáceis de serem criadas. E também ajudam na limpeza do quintal porque comem as ervas daninhas.

O Sr. Niimori, quando vai buscar suas filhas do ônibus escolar, leva consigo as cabras que ele cria. Suas duas filhas gostam bastante delas e ajudam a alimentá-las.

“Eu não sabia se conseguiria criar as cabras. Pensei que poderia testar se as alugasse. Pode ser que eu as compre posteriormente”, disse Niimori.

Como alugar ou comprar uma cabra?

Como citado anteriormente, a Green Farm de Nagano realiza o empréstimo e compra desses pequenos animais. Caso tenha interesse, clique aqui e abra a homepage oficial com todas as informações (link em japonês).

O site da DMM também oferece o aluguel das cabras. O World Ranch, situado em Osaka, disponibiliza o aluguel/compra de cabras e ovelhas. Clique nos nomes das empresas citadas para abrir o site com mais informações (links em japonês).

Fonte: ANN News