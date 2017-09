Lanterna de festival em Aichi é certificada pelo Guinness como a maior do mundo

Uma lanterna de um festival realizado nos dias 19 e 20 de agosto em um santuário, o Miyoshi Inari-kaku, situado na província de Aichi, foi certificada como a maior lanterna suspensa pelo Guinness World Records.

A lanterna, de 10.81 metros de altura e 6.5 metros de diâmetro, foi confirmada por um árbitro representante do Guinness que verificou as medidas no dia 19 de agosto.

Grandes lanternas vêm sendo exibidas durante o festival desde a era pré-guerra. Uma nova lanterna foi introduzida em 1988 e 2 mais foram adicionadas em 1993. As 3 têm aproximadamente o mesmo tamanho e pesam cerca de 1.2 tonelada cada.

As lanternas são geralmente mantidas em um armazém e podem ser vistas pelo público durante o evento anual de 2 dias.

Leva-se cerca de 7 horas para o comitê executivo, cujos membros incluem residentes locais, montar as lanternas no primeiro dia do festival usando um guindaste.

Fonte e imagem: Asahi