Daruma, o boneco da sorte em alta

Desfeita a Câmara dos Representantes do Japão nesta semana, os políticos se apressam para as campanhas eleitorais. Com a formação do novo Partido da Esperança, lançado pela governadora de Tóquio, Yuriko Koike, há sinais de que o vermelho tradicional do daruma, possa ganhar a cor verde.

O daruma voltou com força total, pois não dá para dissociá-lo das atividades dos políticos. Os partidos e cada um deles sempre adquire um.

O jornal Sankei entrevistou o dono de uma empresa tradicional, fabricante de daruma, Daimonya, situada em Takasaki (Gunma). “Oito artesãos já trabalham a todo vapor para preparar os darumas da vitória”, se referindo às eleições. Os mais vendidos ficam na faixa dos 30 aos 50 mil ienes, explicou.

Apesar do daruma ser vermelho, essa empresa preparou alguns brancos. O motivo é que sobre o vermelho fica difícil pintar em verde.

Daruma e a superstição da vitória

Daruma vem da palavra Dharma, que em sânscrito significa o caminho para a verdade superior. Essa espécie de boneco foi criad no Japão para representar o monge indiano Bodhidharma, criador do budismo na China.

O daruma é, em geral, confeccionado de madeira ou papel machê, pintado de vermelho. Como a história conta que o monge Bodhidharma levou nove anos meditando para chegar à iluminação, chegando a remover suas pálpebras para não dormir durante as meditações, o daruma vem sem as pupilas dos olhos pintados.

O daruma criado em Takasaki tem características especiais. Os olhos têm o formato das aves grous (tsuru) e a barba tem riscas representando as tartarugas. Ambos são considerados auspiciosos. A cor vermelha é associada à da cor do traje do monge, do sangue ou fogo – ambos fonte de vida. No Japão, o vermelho é usado desde a antiguidade pois acreditava-se que essa cor evita acidentes e desastres.

Os candidatos pedem para o fabricante de daruma escrever seu nome entre os ideogramas da vitória (必勝).

Mas o daruma pode receber outros ideogramas, como afortunado (福), passar no vestibular ou em alguma prova (合格), melhorar a sorte (開運) ou sorte para a felicidade (幸運), entre outros, todos auspiciosos.

Daruma e os rituais

Qualquer pessoa pode ter um daruma, seja comprado ou ganhado. Como vem sem o desenho das pupilas, é preciso pintar uma delas, com tinta preta.

A lenda diz que se deve pintar primeiro a pupila esquerda, mas tanto faz. Enquanto desenha se faz o pedido. Onde será colocado o daruma que recebeu uma pupila parece não importar. Há quem recomende colocá-lo preferencialmente em algum lugar do lado sul da casa.

Quando o pedido se concretizar, pinta-se a outra pupila em sinal de agradecimento. Como não faz sentido manter um daruma que já realizou o desejo, deve ser levado para algum templo budista porque o papel dele já foi cumprido.

Fontes: Chiebukuro e Sankei News Fotos: Flickr e Sankei News