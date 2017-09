Cão-robô que ‘desmaia’ se detectar cheiro ruim nos pés será vendido no Japão

O Instituto Nacional de Tecnologia da Faculdade de Kitakyushu (NiTkit) e sua empresa afiliada NextTechonology, um grupo da primeira linha que criou ferramentas para melhorar e agilizar o combate de odores dos pés, desenvolveu um cão-robô, ou melhor uma cadelinha chamada “Hana”, que desmaia se detectar que os pés da pessoas estão com odor desagradável, ou seja, com chulé.

Esse é o robô original da NextTechonology, Shuntaro, em 2015

Já tendo desenvolvido sensores de detecção para classificar odores de pés e da boca, eles agora alcançaram o que sentem ser seu produto comercializável na forma de “Hana”, o cão-robô.

Fazendo um trocadilho com a palavra japonesa para nariz, “Hana” é uma filhote de 15cm que vai cheirar os seus pés, então você não vai precisar fazer isso.

Após detectar o odor dos pés da pessoa, Hana terá uma das 3 reações: se não houver odor, ela vai fazer mimos nos pés. Se houver um odor problemático, ela vai começar a latir. E, finalmente, se os pés estiverem exalando um odor muito ruim, Hana vai simplesmente desmaiar.

O sistema foi calibrado usando os pés que usaram as mesmas meias por 2 dias seguidos, como um indicador para um cheiro terrível.

Em uma demonstração, Hana foi apresentada aos honrados pés do prefeito de Kitakyushu, Kenji Kitahashi. Após dar uma “cheiradinha” nas meias prefeitorais, Hana começou a ficar exaltada e as chances de reeleição do prefeito Kitahashi continuaram intactas. Ele então declarou Hana como “uma maravilhosa ideia para combinar robôs à vida cívica”.

Ideias fantásticas geralmente vêm acompanhadas de um preço, no entanto, o de Hana parece estar um pouco acentuado. Estima-se que o cão-robô custará entre 100.000 a 200.000 ienes ($930 a $1.860) quando chegar ao mercado na próxima primavera, de acordo com a matéria do site Rocket News.

Essa é Hana em 2017:

Eles não mencionam o que Hana pode fazer além de cheirar os pés das pessoas, mas espera-se que seja algo para valer o preço. A NITkit e a Next Technology também esperam embutir sprays desodorantes, mas não está claro se estará incluído em tempo para os modelos de estreia.

Fonte: Rocket News, Yomiuri Online Imagens: YouTube (Next Technology)