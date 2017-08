Google faz homenagem ao Dia da Montanha, o novo feriado japonês

Esta sexta-feira, o Google celebra o novo feriado japonês, somente seu segundo ano em cumprimento, com um novo doodle (aquelas versões modificadas do logotipo do Google, usados para feriados, aniversários de pessoas famosas e eventos importantes) representando um pôr do sol no icônico Monte Fuji, a montanha mais alta e famosa do Japão.

A legislação para criar o novo feriado no dia 11 de agosto foi decretada na assembleia em 2015, após o Clube de Alpinismo do Japão e outros grupos relacionados a montanhas terem feito pressão pelo projeto de lei, afirmando que o Japão (onde as crenças animistas do xintoísmo moldaram a cultura) precisava celebrar suas montanhas.

O dia é designado a compartilhar “oportunidades para se familiarizar com as montanhas e apreciar suas graças”, estabelece a legislação.

Com o dia da montanha, o Japão tem agora 16 feriados oficiais. Junho é o único mês que não tem um feriado nacional.

