Você já experimentou os “pauzinhos” comestíveis?

Um grupo de fabricantes de tatami e lojas no sudoeste do Japão desenvolveram “pauzinhos” (hashi) comestíveis com sabor de junco, o principal material de fabricação dos tradicionais tapetes ou revestimentos no piso tradicional japonês.

De acordo com a Kyodo, o hashi comestível sabor tatami (食べられるお箸 畳味) de 20cm de comprimento tem 8 por cento de junco misturado a outros ingredientes, como farinha e ovos, sendo moderadamente amargo e doce com um leve sabor da planta. Ele também é resistente o suficiente para poder ser imerso em sopas sem ficar mole.

O hashi comestível será vendido online pelo preço de 1.930 ienes (set de 10 pauzinhos) a partir de meados de julho, segundo a Kyodo.

“Esperamos que esses pauzinhos comestíveis sirvam como um catalisador para o aumento da demanda por junco e renovação dos tatamis”, disse um representante do grupo com sede na província de Kumamoto.

O junco é conhecido por ter efeitos antibactericidas e foi usado como remédio nos tempos antigos, de acordo com o grupo.

Mais de 90 por cento da planta no Japão é cultivada na região de Yatsushiro, em Kumamoto. Contudo, produtos chineses importados mais baratos e substitutos artificiais entraram no mercado nos últimos anos, afetando a indústria doméstica.

Em Tóquio, segundo o site Rocket News, há dois restaurantes onde você pode saborear os pauzinhos comestíveis:

Casa Afeliz Ginza (CASAアフェリズ銀座)

Umato (うまと)

Se você sempre quis saber como é o gosto de tatami, essa é a sua chance! Mais informações sobre o produto, veja aqui.

