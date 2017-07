Torneira de suco de tangerina é instalada em aeroporto no Japão

A “torneira de tangerina” foi instalada na loja “OrangeBAR”, inaugurada nesta quinta-feira (20), no lobby de chegada do Aeroporto de Matsuyama (Ehime). Segundo as autoridades, esta é uma iniciativa para divulgação da província de Ehime como a maior produtora de frutas cítricas do Japão.

Essa nova torneira foi instalada em um tanque com o desenho do “Mikyan”, o mascote oficial da província de Ehime. Os clientes devem comprar o copo na loja e girar a torneira para enchê-lo. O suco é preparado a partir da mistura de três tipos de laranjas colhidas na província e outros, tais como a “Unshu Mikan” e “Iyokan”. Cada copo do suco (300ml) custa ¥350.

Uma garota de 5 anos que voltou ao Japão e logo foi beber o suco disse: “Fiquei assustada quando saiu suco da torneira. É muito gostoso.”

Fonte: NHK News