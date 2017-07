Suika Pan: o Japão também tem pão de melancia quadrada

O predomínio de melancias quadradas no Japão é exagerado. Certamente, se você passar pelas seções de frutas que são vendidas como presentes em lojas de departamento de alta gama, na temporada, você poderá encontrá-las, mas dificilmente elas são compradas pelos consumidores.

A fruta quadrada não é somente diversas vezes mais cara que uma melancia normal e, além do formato, não há nada realmente especial sobre ela. Essas melancias são colhidas ainda verdes, sendo assim, não servem para serem saboreadas, apenas apreciadas.

Então, quando você tiver um pouquinho de dinheiro extra e estiver querendo um produto diferente com saborzinho de melancia, esqueça a fruta quadrada e parta para algo mais único: um pão de forma de melancia!

Chamado oficialmente de Suika Pan (すいかパン), esse pão de forma é produzido pela panificadora japonesa Bo-Lo’Gne e é possível comprá-lo através da loja online do grupo Daimaru Matsuzakaya.

O produto é enviado dentro de uma caixa em formato de cubo decorada com uma estampa de casca de melancia que, na verdade, é uma boa descrição do pão por si só.

Corte uma fatia e a cor viva de dentro se revela, juntamente com pedacinhos de chocolate no lugar das sementes que você encontraria em uma melancia de verdade.

O Suika Pan é feito com suco de melancia e, segundo o site Rocket News, ele se encaixa entre uma categoria de pão, sobremesa ou fruta. Contudo, enquanto ele esteja entre essas classificações, o pão de melancia é sem dúvida muito saboroso e se for tostado no forno fica ainda melhor, cita o site.

Ao preço de 2.592 ienes, o preço do Suika Pan fica entre o que você pagaria por uma melancia tradicional ou uma quadrada.

Contudo, o pão em formato de melancia não é uma novidade. Em Taiwan, no ano de 2015, o lançamento de um pão com cor e formato da fruta fez muito sucesso, com pessoas aguardando por cerca de 2 horas na fila para adquirir o produto.

Para comprar o Suika Pan, acesse aqui o site da Bo-lo’Gne (em japonês)

Fonte: Rocket News Imagens: Bo-Lo'Gne