Gato com ‘silhueta de gato’ no nariz vira hit na Internet no Japão

Uma matéria no jornal The Sun, citando o site Rocket News, deu destaque a um gatinho fotografado nas ruas no Japão por um homem que ficou surpreso com suas características extra-felinas.

Como um resultado biológico peculiar, a coloração nasal do gatinho formou outro felino pequenininho em sua face.

Enquanto um comentário descreve o gato como milagre, outros pensam que esse gatinho em particular pode trazer sorte se você encontrá-lo em seu caminho.

Em meio a um turbilhão de comentários dizendo “Que lindo!” alguns poucos observadores online apontaram que no vídeo, o gatinho, que é de rua, parece ter sangue seco atrás de sua orelha direita, um sinal de infestação de pulgas. Entre isso e sua face absurdamente fofa, outro sugeriram que o usuário do Twitter que postou as fotos e o vídeo deveria levar o gatinho ao veterinário para tratamento e depois torná-lo seu animal de estimação.



O gatinho sem nome também foi fotografado com vários outros amigos felinos.

Fonte: The Sun Imagens e vídeo: Twitter