Equipe de robôs poderá ajudar passageiros e pegar criminosos em estações ferroviárias

A JR East estabelece uma nova empresa para ajudar a tornar sua visão do futuro cheia de robôs uma realidade.

No dia 5 de julho, a East Japan Railways anunciou a formação da JRE Robotics Station. Enquanto isso pareça uma estação de trem especial para robôs usarem enquanto seguem seus caminhos pelo país, a verdade é um pouco diferente, mas não menos interessante.

Apesar do nome, a Japan Railways faz mais do que operar uma rede ferroviária. A empresa também faz parte das indústrias de gerenciamento de propriedade, hospitalidade e tecnologia, e a JRE Robotics Station é uma nova empresa que a JR estabeleceu para dar um empurrão extra aos seus projetos de desenvolvimento robótico. Em particular, a JRE Robotics terá foco em robôs com uma de quatro classificações funcionais.

A empresa vai projetar robôs de orientação para ajudar os passageiros a se situarem na área da estação e pegarem o trem. Além de ajudar os japoneses, esses robôs também serão equipados como capacidades multilíngues para ajudar o crescente número de (turistas) estrangeiros no Japão.

Além disso, na lista de futuro design, estão os robôs que podem carregar a bagagem dos viajantes, embora a proposta primária seja ajudar os aqueles com necessidades especiais.

A JRE Robotics também visa criar robôs para realizar tarefas de limpeza, assim como segurança que, de acordo com o conceito de arte da empresa, serão capazes de detectar ladrões.

Visto que a JR East também gerencia vários shopping centers e hotéis, tais robôs serão usados não somente dentro das estações de trem, mas em outras propriedades da empresa ferroviária. No momento, nenhum calendário foi anunciado para a introdução das máquinas que ainda estão em desenvolvimento.

Fonte: Rocket News/IT Media Imagens: JR East